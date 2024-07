Doublure à Anderlecht... mais bientôt en Serie A ? Une rumeur inattendue

Anderlecht va-t-il voir son mercato compliqué par des départs inattendus ? Ce serait le cas si Louis Patris venait à quitter le club.

Louis Patris (23 ans) est arrivé l'été passé à Anderlecht en provenance d'OHL et n'a pas immédiatement réussi à s'imposer chez les Mauve & Blanc.

Malgré son montant de transfert de 3,5 millions d'euros, il a finalement dû se résoudre à un rôle de doublure derrière un Sardella transfiguré.

Mais tout le monde à Anderlecht croit toujours en Patris, qui a tout de même disputé 18 matchs malgré une longue absence pour blessure durant la saison. Il serait donc assez étonnant de le voir quitter le RSCA dès cet été.

Selon les informations de La Dernière Heure, l'intérêt existe cependant bel et bien, et pas de la part de n'importe quel club. C'est en effet Venise, club promu en Serie A, qui se serait renseigné pour Louis Patris et aimerait obtenir un prêt.

Ce n'est pas le seul joueur de Pro League suivi par le FC Venise : Mathias Delorge était tout proche, récemment, de rejoindre le club de Serie A.