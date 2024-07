Coup dur pour Mogi Bayat : un de ses clubs favoris veut mettre fin à ses vieilles habitudes

La Gantoise a tourné une longue page de son histoire en passant entre les mains de Sam Baro. Cela ne fait pas forcément les affaires de Mogi Bayat.

Six ans après Anderlecht, c'est La Gantoise qui a changé d'ère avec l'arrivée de Sam Baro à la tête du club. Et à l'image du Sporting, où Mogi Bayat avait ses entrées, le changement de régime implique un changement d'habitude pour Bayat.

Grâce à sa bonne entente avec Hein Vanhaezebrouck et Michel Louwagie, l'agent a placé un grand nombre de joueurs chez les Buffalos. Mais à en croire Sam Baro, cela va petit à petit cesser.

Le nouveau patron explique au Laatste Nieuws vouloir imprimer sa griffe sur le mode de fonctionnement du club. La cellule scouting a été renforcée, l'influence de Bayat devrait par contre diminuer.

La Gantoise veut repartir d'une page blanche (ou presque)

Le but est de ne plus en faire un "agent maison" : "Moins qu'avant. Il aura moins de mandats, mais il est l'agent d'un certain nombre de joueurs".

Baro poursuit : "Si nécessaire, n'importe quel agent peut obtenir un mandat. Mais nous voulons absolument travailler moins avec les agents. Nous ne ferons appel à un agent que si c'est nécessaire et si cela apporte une valeur ajoutée. Mais ce ne sera plus la norme".

Mais vu son habileté à intervenir dans les transactions les plus diverses, Mogi Bayat devait toujours jouer un rôle non-négligeable dans les prochains mercatos du football belge.