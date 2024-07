"J'échangerais tous mes titres de meilleur buteur contre la victoire en finale de l'Euro"

L'Angleterre a rendez-vous avec l'histoire ce soir à Berlin à l'occasion de la finale de l'Euro, mais aura fort à faire face à une Espagne talentueuse et affûtée.

Seconde finale de rang en deux championnats d'Europe pour les Three Lions. Après la finale perdue face à l'Italie lors de l'édition précédente, l'Angleterre veut prendre sa revanche ce soir contre l'Espagne.

Le capitaine Harry Kane est en confiance et évoque un groupe prêt à en découdre en conférence de presse.

"La mentalité du groupe est fantastique. Nous sommes prêts à tout pour cette finale. C'est l'une des plus belles expériences que l'on puisse vivre en tant que footballeur professionnel. J'échangerais tous mes titres de meilleur buteur contre cette victoire en finale de la Coupe d'Europe. C'est quelque chose d'unique, l'un des plus beaux trophées que l'on puisse remporter dans le football. Comme vous le savez, je n'ai jamais remporté de trophée avec mon club, alors vous pouvez imaginer à quel point je veux gagner cette récompense pour mon pays. Je suis fier d'être anglais et je le montrerai."