🎥 Made in Neerpede : Remco Evenepoel impressionne le peloton du Tour de France et montre qu'il n'a rien perdu de ses qualités balle aux pieds

Remco Evenepoel est troisième du classement général du Tour de France au début de la dernière semaine de course. Avant l'étape de ce mardi, un parcours assez plat qui devrait lui permettre de passer une journée relativement tranquille, le coureur de 24 ans est le grandissime favori pour devenir le premier belge de l'histoire à remporter le classement du maillot blanc, décerné au meilleur jeune.

Evenepoel est très décontracté, et cela se ressent. Passé pendant plusieurs années par le centre de formation du Sporting d'Anderlecht, le cycliste belge n'a rien perdu de sa technique.

Sur le Tour, les coureurs participent au défi du "Tour de Tietema", qui consiste à réaliser le plus grand nombre de jonglages avec un ballon de football.

Ce mardi matin, Remco a pris la tête du concours, en réalisant 45 jonglages consécutifs. Le natif d'Alost a impressionné le peloton et a montré qu'il n'avait rien perdu de ses qualités balle aux pieds.

