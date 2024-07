La Pro League s'inspire du règlement de l'Euro et annonce une nouvelle directive pour la saison 2024-2025

Le championnat de Belgique reprendra dans onze jours seulement, par un déplacement du Standard à Genk. Avec un petit changement dans le règlement qui concerne les discussions entre joueurs et arbitres.

Alors que le championnat d'Europe vient à peine de se finir, la Jupiler Pro League reprendra déjà ses droits le 28 juillet, soit dans onze jours, avec un déplacement du Standard au Racing Genk.

Ce samedi, déjà, la Supercoupe de Belgique aura lieu. Un duel entre le Club de Bruges et l'Union, les deux premiers du défunt exercice, qui lancera officiellement la saison 2024-2025.

Une saison pour laquelle il y aura un petit changement dans le règlement, qui concerne les discussions entre joueurs et arbitres, sur le terrain.

La Pro League s'inspire de l'UEFA : seul le capitaine pourra discuter avec l'arbitre

Ce mercredi matin, Peter Willems et Jonathan Lardot, respectivement directeur du Sport et de l'Arbitrage et directeur technique du Département de l'Arbitrage Professionnel, se sont adressés à la presse.

Ils ont indiqué que la Pro League allait suivre le règlement mis en place par l'UEFA lors de l'Euro : seul le capitaine de chaque équipe pourra échanger avec l'arbitre principal. Les autres seront sanctionnés d'une carte jaune.

Ces derniers jours, les arbitres eux-mêmes se sont préparés pour la nouvelle saison. Chacun a effectué les tests psychologiques, ainsi que les tests physiques. Selon le Nieuwsblad, tous les arbitres de D1A ont réussi leurs tests. En Challenger Pro League, un arbitre principal et deux adjoints devront se représenter au mois d'août.