Le Racing Genk loin de se rassurer, onze jours avant de lancer le championnat contre le Standard

Le Racing Genk a disputé un match amical à huis-clos contre la formation néerlandaise des Go Ahead Eagles, ce mercredi matin.

Après vingt minutes de jeu, les pensionnaires d'Eredivisie ont pris les commandes de la partie, via Victor Edvardsen. Genk a ensuite eu plusieurs occasions pour revenir dans le match, mais s'est toujours heurté au portier adverse.

Après le repos, ce sont les Néerlandais qui se sont rapidement montrés menaçants. Laissé seul dans la surface, Bobby Adekanye trouve la barre, avant de faire 0-2 quelques instants plus tard.

Cinq minutes avant le coup de sifflet final, c'est Tolu Arokodare qui a porté le score à 1-2. Résultat décevant pour Genk, qui dispose encore de onze jours pour être prêt à disputer le premier match de son championnat, contre le Standard.

Genk en première période : Penders, Nkuba, Bangoura, Palacios, Kongolo, Claes, Karetsas, Fadera, Sor, Bonsu Baah, Oh

Genk en seconde période : Penders, Sadick, Smets, Onstein, Steuckers, Hrosovsky, Haroun, Kayembe, Lukanic, Claes, Tolu

End of our friendly against GA Eagles. We zien jullie zaterdag op onze fandag, Genkies. 💙 #mijnploeg pic.twitter.com/svNzxKvJyF