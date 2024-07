Changement d'adversaire pour la Belgique en Ligue des Nations ? Israël pourrait être banni des compétitions internationales !

Après un Euro décevant, la Belgique va devoir relever la tête en Ligue des Nations, après l'été.

Les Diables ont été versés dans un groupe difficile, composé de la France, de l'Italie et d'Israël, promu en Ligue A. Toutefois, la situation politique du pays est un sérieux problème.

Comme Walfoot.be vous l'annonçait en exclusivité dès le début du mois de juin (lire ici), il est fort probable que les deux affiches contre Israël soient délocalisées en Hongrie, et plus précisément à Budapest. Les Diables ne joueraient donc que deux rencontres au Stade Roi Baudouin.

Cependant, un élément majeur pourrait changer la donne. Les médias de la FIFA indiquent ce vendredi que la fédération palestinienne de football va déposer une plainte contre la fédération israélienne, afin de la bannir des compétitions internationales, comme c'est le cas pour la Russie.

Alors que la plainte devrait arriver à la FIFA ce week-end, l'instance mondiale va se laisser jusqu'au 31 août pour livrer son verdict. Une situation spéciale, alors que les athlètes israéliens sont autorisés à participer aux Jeux Olympiques.

An independent legal assessment of the Palestinian Football Association proposals against the Israel Football Association was due to be provided to FIFA Council by 20 July 2024.



Following requests for extension from both parties to submit their respective positions, duly granted…