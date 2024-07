🎥 Anderlecht s'offre Wolfsburg mais perd Francis Amuzu, Amoura (ex-Union) buteur

Anderlecht a remporté son match de gala contre Wolfsburg, un beau cadeau pour les supporters Mauves à l'occasion du Fan Day.

Les visiteurs alignaient des vieilles connaissances de Sporting avec Sebastiaan Bornauw et Lukas Nmecha. Un certain Mohamed Amoura figurait également au coup d'envoi, l'ancien buteur de l'Union ouvrait même le score pour les Loups (14e). Mené, le Sporting s'est finalement imposé 2-1 avec deux buts inscrit après l'heure de jeu, signés Kasper Dolberg (65e) puis Nilson Angulo (69e).

Great in the box movement by Nilson Angulo to receive the cross and give him the goal and Anderlecht the dub 🇪🇨😎. pic.twitter.com/4JjHUqfYFQ