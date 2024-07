Mika Godts a un gros coup à jouer à l'Ajax Amsterdam :"Je sais ce qu'il me manque pour franchir un palier"

Mika Godts est en train de faire le grand saut vers l'équipe première de l'Ajax Amsterdam. Le jeune espoir belge est guidé par plusieurs coéquipiers d'expérience.

Mika Godts est en train de faire son trou au sein du noyau A de l'Ajax Amsterdam. Le jeune joueur de 19 ans, depuis la saison 2022-2023, compte déjà vingt apparitions en match officiel avec l'équipe première.

Cette saison, la véritable éclosion de l'ailier gauche est attendue. L'ancien du Racing Genk a fait toute la préparation avec l'équipe entraînée par le jeune entraîneur italien, Francesco Farioli (35 ans), arrivé tout droit de l'OGC Nice.

S'il n'a pas joué, vendredi, lors du dernier match amical de l'Ajax contre l'Olympiakos, Mika Godts a été interviewé par nos confrères néerlandais du Telegraaf. Il s'est notamment exprimé sur les joueurs d'expérience qui le guident le plus dans le noyau.

Plus que l'efficacité avant l'explosion pour Mika Godts ?

"Tout le monde essaye de m'aider, mais Steven Berghuis, Branco van den Boomen et Jordan Henderson le font principalement. Soit ils me parlent à l'hôtel ou me donnent des conseils sur le terrain. Et le nouveau staff a le sens de l'individu, bien plus que la saison dernière. En travaillant individuellement, nous faisons aussi de grands progrès."

Mika Godts sait ce qui lui manque pour franchir un palier : l'efficacité. "Je pense que cela est dû à mon âge. Pour certains, ça vient immédiatement et pour d'autres, ça prend plus de temps. Je dois simplement continuer à travailler dur" a conclu le natif de Louvain, qui a inscrit six buts et délivré trois passes décisives en D2 néerlandaise avec le Jong Ajax la saison dernière, et deux autres assists en treize matchs avec l'équipe première.