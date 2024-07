Un attaquant de Serie A bientôt en Jupiler Pro League ?

Comme beaucoup d'autres formations de JPL, les Louvanistes sont encore à la recherche de renforts à l'approche du début de la saison.

OHL n'en a pas encore terminé avec les transferts au contraire. Alors que le club se cherche encore un défenseur, il a également besoin de renfort offensif.

A ce sujet, Chukwubuikem Ikwuemesi pourrait rejoindre Den Dreef selon Transfermarkt Italia. L'attaquant nigérian est sous contrat avec le club italien de Salernitana où il évolue depuis un an. Mais sa première année en Italie n'a pas été une grande réussite. L'attaquant compte 25 apparitions en Serie A, et n'a marqué qu'un seul but et délivré une seule passe décisive.

Un prêt pour se relancer semble donc être la meilleure solution pour le joueur comme pour son club, et OHL qui a besoin d'un attaquant