Un retour à Anderlecht envisageable pour Sebastiaan Bornauw ? "Je regarde encore tous les matches"

Le match de gala contre Anderlecht était très spécial pour le défenseur qui a fait ses débuts pro avec les Mauve et Blanc.

Anderlecht a remporté son match contre le club allemand de Wolfsburg ce samedi. Les Mauve et Blanc se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Kasper Dolberg et Nilson Angulo après avoir été menés suite à l'ouverture du score de l'ancien Unioniste Mohamed Amoura.

Sebastiaan Bornauw signait son retour au Lotto Park, mais sous les couleurs de Wolfsburg. Pour le défenseur, il s'agissait d'un match très spécial. Il a fait ses débuts pro à Anderlecht en 2018 en tant que jeune talent. Il a ensuite rejoint le FC Köln et plus tard, Wolfsburg.

"J'étais heureux de voir Anderlecht jouer les premiers rôles la saison dernière. Je regarde tous les matches et j'appelle ensuite mon père pour un débriefing. Mon père fait de même après mes matches à Wolfsburg. En fait, nous sommes comme deux bons amis. La famille se fâche quand on parle de football dans les soirées et qu'on ne peut pas s'arrêter de parler de foot", a confié le défenseur à Het Nieuwsblad.

Quid d'un retour à Anderlecht ? "Je ne pense pas encore à un retour et j'ai surtout envie d'une belle carrière à l'étranger. Mais je serai toujours reconnaissant envers Anderlecht. Qui sait, peut-être qu'un jour j'occuperai un poste au sein de la formation des jeunes du RSCA. Cela me conviendrait", ponctue-t-il.