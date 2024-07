Après Ilenikhena, l'Antwerp pourrait à nouveau toucher un sacré pactole pour un jeune joueur !

Outre Ilenikhena donc, l'Antwerp pourrait également voir partir le jeune défenseur Zeno Van Den Bosch (20 ans).

Le défenseur central s'est imposé comme un titulaire depuis son éclosion au sein de l'Antwerp. La saison dernière, il a joué 44 rencontres toutes compétitions confondues avec l'équipe A.

L'international U21 avec la Belgique est encore sous contrat pour un an à l'Antwerp. L'Antwerp lui a proposé une prolongation de contrat, mais il ne l'aura pas acceptée.

Comme l'explique le journaliste belge Sacha Tavolieri, Van Den Bosch serait sur les tablettes de plusieurs clubs, en Italie, Espagne, et en Angleterre.

L'Antwerp serait ouvert à un départ. Le club en demanderait une somme assez élevée, comprise entre 8 et 10 millions d'euros.

