Encore un joli coup : le Standard tient son nouveau milieu de terrain !

Le Standard de Liège est proche d'accueillir le remplaçant d'Isaac Price, sur le départ. Un international grec débarque à Sclessin.

Ivan Leko et sa direction travaillent dur à construire un noyau compétitif pour la saison 2024-2025 malgré les restrictions budgétaires et la situation compliquée du Standard. Plusieurs arrivées ont déjà été enregistrées, comme Boli Bolingoli, les Croates Marko Bulat et Bosko Sutalo ou encore le Français Grejohn Kyei.

Un départ s'annonce cependant : Isaac Price pourrait quitter les Rouches. Leko aura donc besoin d'un milieu de terrain et selon les informations de Sudpresse, il l'aurait trouvé au Portugal. Le milieu de terrain Sotiris Alexandropoulos (22 ans) est proche de rejoindre Sclessin.

Milieu de terrain relayeur et polyvalent, Alexandropoulos a été formé au Panathinaikos et a rejoint le Sporting Portugal en 2022. La saison passée, il a été prêté à l'Olympiakos, où il a disputé 31 matchs pour 3 buts inscrits.

Á Lisbonne, Alexandropoulos a également reçu du temps de jeu (13 matchs), mais ne s'est pas encore imposé. Il pourrait être prêté avec option d'achat (sa valeur est estimée à 3 millions d'euros) pour la saison à venir et donc renforcer l'entrejeu liégeois.

Sotiris Alexandropoulos est également international grec, ayant porté le maillot de l'équipe nationale à 9 reprises.