Un Standard décimé pour la reprise : découvrez la composition probable des Rouches pour le déplacement à Genk

Ivan Leko est déjà privé d'un bon paquet de joueurs pour le déplacement à Genk, dans le cadre de la première journée de championnat. Découvrez la composition probable des Rouches.

La Pro League, c'est reparti ! Dimanche, le Standard se rendra au Racing Genk dans le cadre de la première journée de championnat (13h30). Une rencontre pour laquelle Ivan Leko est déjà privé d'un bon paquet de joueurs.

Le T1 croate n'a donc pas vraiment le choix, et va devoir amener des jeunes du SL16 FC dans son noyau pour se rendre à la Cegeka Arena. On pourrait retrouver, dans le onze de base, six joueurs issus de la lanterne rouge de la saison dernière en Challenger Pro League.

Au but, premièrement, même si on sait que Matthieu Epolo sera le titulaire entre les perches du Standard, cette saison. Devant lui, le jeune portier devrait retrouver Ibe Hautekiet, qui a laissé une bonne impression lors de la préparation, ainsi que les nouveaux venus Bosko Sutalo et David Bates, sur lequel Ivan Leko s'est exprimé, ce vendredi en conférence de presse.

Ivan Leko ne saura pas faire trop de choix

En l'absence très probable de Boli Bolingoli, sur le flanc gauche, on pourrait retrouver le jeune Anglais Henry Lawrence, arrivé l'été dernier des U21 de Chelsea, ou Alexandro Calut, qui avait fait ses débuts en équipe première en mai 2021, lors d'un match d'Europe Play-Offs contre La Gantoise, et qui a joué son dernier match officiel avec les A en janvier 2023, en montant au jeu pendant les onze dernières minutes d'une défaite 4-1 à l'Antwerp. Au vu de la préparation, Henry Lawrence semble, tout de même, partir avec une longueur d'avance.

Sur le côté droit, ainsi que dans le cœur du jeu, peu d'interrogations. Aiden O'Neill, nouveau capitaine, évoluera devant la défense, avec, devant lui, Isaac Price et, probablement, Brahim Ghalidi, au vu des blessures de Marko Bulat et Hayao Kawabe, qui ne sont pas entièrement rétablis. Sur le côté, Marlon Fossey.

Devant, les deux places restantes devraient être attribuées à Ilyes Ziani et Sofiane Benjdida, puisque Grejohn Kyei n'est pas à 100%. Les deux attaquants devront davantage peser que lors de la préparation. Attention à Abdoul Tapsoba, qui avait reçu un solide tampon lors du match amical contre les Rangers, mais qui était sur le banc face à Norwich, et qui pourrait monter au jeu en cours de match.

Composition probable du Standard : Epolo - Lawrence, Sutalo, Hautekiet, Bates, Fossey - O'Neill, Price, Ghalidi - Ziani, Benjdida.

Banc : Godfroid, Noubi, Calut, Bansé, Bulat, Kyei, Tapsoba