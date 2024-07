L'Union frustrée par Dender pour sa première en championnat : "On est dégoûtés"

L'Union Saint-Gilloise s'est cassé les dents face à Dender pour sa première en championnat de la saison (0-0).

En après-match, l'Unioniste Noah Sadiki regrettait cette première manquée. "On est plus dégoutés qu’autre chose. On est resté sur notre faim car on n’a pas assez créé à mon goût. On n’a commencé à être dangereux qu’en deuxième mi-temps. Et encore… Il nous reste des points à travailler dans les 15 derniers mètres."

Le milieu de terrain de l'Union indique où l'équipe devra s'améliorer pour le reste de la saison. "On doit prendre nos responsabilités offensivement. Oser créer l’action qui fait mal tout seul, ou bien combiner en équipe. Cela va peut-être prendre un peu de temps. Mais je ne dirais pas pour autant que les éléments offensifs sont en manque de confiance."

"N’oublions pas que ce sont des joueurs qui n’ont pas joué l’année passée. Il ne faut pas s’attendre à ce que tout le monde soit comme Cameron Puertas, qui avait été très bon dès son premier match il y a un an. Certains ont besoin de plus de temps."

"Au milieu, on était trop stoïques en première mi-temps", a continué Sadiki. "Après la pause, cela allait un peu mieux. En tout cas, pour moi, ce sont deux points de perdus. Car même s’ils ont eu deux ou trois occasions dangereuses, on a eu la balle le reste du temps."

L'Union devra alors faire beaucoup mieux face au Beerschot vendredi prochain. "On devra montrer, chez nous à la maison, qu’on n’est pas si léger que cela offensivement. On devra oser prendre des risques comme on l’a fait l’année dernière. Les joueurs qui sont là doivent prendre conscience de leur potentiel."