Incroyable : La Gantoise se heurte à nouveau à un obstacle de taille dans ce dossier ultra-compliqué !

La Gantoise semblait proche de réaliser l'arrivée d'Aimé Omgba. Mais une nouvelle étape vient à nouveau de court-circuiter l'opération.

La Gantoise est face à un véritable parcours du combattant concernant Aimé Omgba. Le milieu offensif néerlandais de 21 ans est lui aussi désireux de signer en Belgique, mais c'est au niveau du NAC Breda que cela coince.

Le club néerlandais avait refusé de collaborer à un transfert, activant même une option unilatérale dans son contrat.

Omgba s'était alors ouvertement plaint de cela dans la presse, déclarant notamment que cela le faisait souffrir lui et sa famille et qu'il pouvait gagner bien plus en Belgique (Lire ICI).

Le NAC avait alors cédé et avait accepté de négocier. La Gantoise avait toutes les cartes en main pour le faire signer, parvenant même à un accord.

Mais finalement, comme nous l'explique Het Laatste Nieuws, le NAC aurait refusé le transfert suite à un problème physique détecté lors des examens médicaux, refusant ensuite d'accéder à la demande de La Gantoise de tout de même réaliser l'opération. Omgba se serait alors porté pâle et aurait refusé de s'entraîner.