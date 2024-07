Sur les traces de Vandevoordt...ou même de Courtois ? Chelsea tente le tout pour le tout pour un grand espoir de Pro League

Contre le Standard, Mike Penders a défendu les buts de Genk pour la première fois. Titulaire avec les U23 en D1B, le jeune gardien de 18 ans a notamment profité de la blessure d'Hendrik Van Crombrugge en préparation.

Selon Het Laatste Nieuws , il suscite l'intérêt de Chelsea. Cet intérêt est même très concret : les Blues seraient prêts à tout pour l'acquérir. Une offre de plusieurs millions est évoquée, l'idée serait de le relouer immédiatement aux Limbourgeois.

Une situation similaire à celle de Maarten Vandevoordt pourrait donc tout à fait se reproduire. Le prédécesseur de Pender avait été vendu pour dix millions à Leipzig en 2022, restant à Genk jusqu'en juin dernier.

18a 363j - Mike Penders (18 ans et 363 jours) deviendra le 3e gardien le plus jeune à débuter en @ProLeagueBE pour @KRCGenkofficial depuis Thibaut Courtois en 2009 (16a 341j) et Maarten Vandevoordt en 2019 (17a 284j). Étape. pic.twitter.com/CXKd6BNKK2