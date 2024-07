Enfin des nouvelles claires de Ken Nkuba et des autres blessés du Racing Genk

Thorsten Fink sera, à nouveau, privé de plusieurs joueurs pour la deuxième journée. Les internationaux marocains ont passé leur poule, aux Jeux Olympiques, et Ken Nkuba ne sera pas rétabli.

Bilal El Khannouss et Zakaria El Ouahdi se sont qualifiés pour les quarts de finale des Jeux Olympiques, avec le Maroc, après leur victoire 3-0 contre l'Irak, ce mardi.

Les deux joueurs du Racing Genk ne seront donc pas disponibles pour la deuxième journée de championnat, à Louvain. Au même titre que Ken Nkuba, sorti blessé contre le Standard.

Si le Racing craignait une longue absence, il a été rassuré. Aucune déchirure musculaire n'a été détectée, selon le Belang van Limburg. Il manquera le match contre Louvain et sera réévalué la semaine prochaine.

Bryan Heynen, le capitaine qui n'est pas encore totalement remis de sa blessure, ne sera pas là non plus. Enfin, Cuesta et McKenzie ont repris pleinement l'entraînement, eux qui ont bénéficié de congés supplémentaires après la Copa America.

Thorsten Fink sera donc privé de six titulaires potentiels pour le déplacement de Genk dans le Brabant-flamand, samedi (18h15).