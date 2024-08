Le promu affronte Union ce soir Hervé Matthys veut continuer en 1A cette saison. Contre l'OHL, il a déjà réalisé d'excellentes performances.

Pour son retour dans l'élite, le Beerschot a pris un point le week-end dernier et se déplace dans la capitale avec confiance pour y affronter l'Union.

Plusieurs joueurs découvrent l'élite belge. C'est le cas d'Hervé Matthys qui a été promu avec le Beerschot la saison dernière. Ce dernier constate peu de différence de niveau avec la Challenger Pro League : "Je pensais que le niveau en JPL serait plus élevé", a déclaré le joueur à Gazet Van Antwerpen.

"Je m'attendais à ce qu'il soit plus agressif et plus difficile, mais ce n'était pas si élevé. Je pense que notre équipe a assez bien résisté et que beaucoup de joueurs seront capables de faire face au niveau requis par la JPL. Je ne suis donc pas inquiet sur ce point", poursuit le défenseur passé par Anderlecht.

Malgré cela, le Beerschot a encore besoin de renforts : "Le club cible encore des renforts qu'il espère pouvoir faire venir pour étoffer notre noyau, nous ne sommes donc pas encore au complet mais nous le serons bientôt. Nous sommes prêts pour le choc contre l'Union. Nous avons gagné en confiance et tout le monde sait ce qu'on attend d'eux à ce niveau. Il y a une ambiance positive dans le groupe et nous allons aussi jouer sur cela."