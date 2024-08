Genk remporte finalement son duel face à La Gantoise et va recruter un grand talent

Genk va encore recruter d'ici la fin du mercato. Ambitieux, les Limbourgeois auront besoin de sang frais pour tenter d'atteindre leurs objectifs cette saison.

Récemment, ils se sont intéressés à Nikolas Sattlberger, du Rapid Vienne. Le transfert semblait en bonne voie, comme l'expliquait le journaliste belge Sacha Tavolieri (Lire ICI).

Genk n'était pas le seuil club belge sur le dossier. La Gantoise était également intéressée. Les Buffalos avaient même proposé un prix légèrement plus élevé que Genk.

Finalement, selon les informations de Sacha Tavolieri, l'Autrichien aurait fait son choix et devrait signer à Genk.

L'international espoirs avec l'Autriche aurait fait sa part de sa volonte de rejoindre l'équipe limbourgeoise. Le transfert est estimé à 2 millions d'euros, bonus inclus.

