📷 Mons confirme ses ambitions en résistant au RFC Liège, un joueur liégeois accueilli en héros au Tondreau

Après un mercato très copieux, le RAEC Mons était face à un solide test en vue de la prochaine saison en D1 ACFF. De son côté, la rencontre apparaissait également comme un bon galop d'entraînement pour le RFC Liège à deux semaines de la reprises de la D1B.

Les troupes de Gaëtan Englebert ont rapidement pris les commandes de la rencontre avec un but de Benjamin Lambot sur corner. Abian Arslan a ensuite fait le break en reconversion.

Sonné, Mons a rapidement répliqué en réduisant le score grâce à Jordan Dauchy, servi par un Leslie Bamona bien en jambes. Teddy Chevalier a égalisé dans la foulée avec une merveille de coup franc.

2-2 à la pause, c'est également le score final. Suite à l'exclusion d'Axel Benoit à l'heure de jeu, les Montois ont reculé face aux assauts liégeois mais ont tenu bon.

On retiendra également l'accueil du Tondreau pour Yannick Loemba, l'ailier gauche du RFC Liège qui était retourné aider le RAEC lorsque le club était en grandes difficultés.

