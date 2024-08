Nicky Hayen pointe un problème majeur après la défaite contre le Standard : "Ils ont mis toute leur énergie là-dedans, nous pas"

Le Club de Bruges a mal commencé sa saison. Après une défaite lors de la Supercoupe, les Blauw & Zwart ont été accrochés par Malines, puis battus au Standard.

1 sur 6, c'est insuffisant. L'entraîneur Nicky Hayen ne tourne pas autour du pot. En conférence de presse, le coach du Club a été franc et a pointé du doigt les plus gros problèmes de son équipe. Ils se situent surtout dans l'engagement et l'intensité.

"Ivan Leko a mis en place une équipe qui a joué avec passion et intensité, et nous n'avons pas réussi à répondre à cela. Nous avions la possession du ballon, mais c'était de nouveau trop lent. Les moments où nous étions dangereux étaient trop rares", a déclaré Hayen.

L'équipe qui en voulait le plus l'a emporté

"C'est devenu statique et stéréotypé, et à cette vitesse, le Standard nous mettait sous pression et était le plus dangereux en première mi-temps", a admis Hayen. Les Rouches ont touché le poteau et la barre transversale avant la pause, via Marko Bulat.

"Nous avons identifié des choses à la mi-temps, et nous avons commencé la seconde période de manière plus dynamique. Nous avons eu l'opportunité avec Casper Nielsen pour marquer le 0-1, mais nous devons reconnaître que ce n'est pas suffisant."

"Vous avez vu la différence en termes de détermination, d'intensité. Lorsqu'ils ont pris l'avantage, ils se jetaient pour bloquer chaque centre. Si vous avez vu comment nous avons encaissé le but en étant trop passifs et en défendant trop nonchalamment sur le centre, alors, c'est là que se situe la grande différence selon moi."