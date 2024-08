Dender fait 4/6 contre l'Union et Gand, aussi grâce au coup de poker de Julien Gorius

Sur le terrain, les joueurs de Dender étaient en train de célébrer. Dans les tribunes, il y en a un qui a poussé un sacré ouf de soulagement. Le directeur technique du promu, Julien Gorius, qui a vu son coup de poker, Michael Verrips, se révéler payant.

Pas que le gardien néerlandais ait eu beaucoup de travail, mais en termes de coaching et de présence, il a été très important pour tenir le résultat, à la fois la semaine dernière contre l'Union et ce week-end à La Gantoise. C'est également la raison pour laquelle Julien Gorius a laissé partir le très populaire parmi les supporters Xavier Gies et l'a remplacé par Verrips. Avec ses performances, le portier soutient le choix de son directeur sportif.

Avec quatre points sur six contre l'Union et Gand, Dender connaît bien sûr un début fantastique. "Je pense que nous avons parfaitement exécuté le plan de l'entraîneur", a déclaré Michael Verrips. "C'est pourquoi nous avons pu remporter les trois points ici. Ce plan était donc bien conçu."

Le portier de 27 ans, qui avait découvert la Belgique en 2018-2019 à Malines, estimait donc que la victoire des siens était méritée. "En première mi-temps, nous avons dominé en termes d'occasions et en seconde mi-temps, Gand était moins dangereux que nous", a-t-il expliqué.

Dender n'avait pas osé rêver d'un tel début de saison

Le caractère montré par les joueurs sur le terrain est quelque chose dont ils auront besoin à chaque match pour aller chercher le maintien espéré. De tout le monde... comme le remplaçant Mo Berte, buteur décisif à cinq minutes du terme. "Gand jetait toutes ses forces dans la bataille, puis Mo est arrivé avec ce superbe but."

Donc, Dender a surpris, mais a remporté des points précieux pour le maintien. "Dender comme un 'outsider' ? Il est encore tôt dans la saison pour de telles déclarations, mais nous sommes contents de la façon dont nous avons démarré. En jouant comme ça, nous pouvons prendre des points contre n'importe qui."