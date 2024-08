Un ancien d'Anderlecht critique ouvertement Brian Riemer : "Est-ce que Vandenhaute doit toujours se taire ?"

Le 'Riemer-ball' est devenu une notion familière parmi les supporters d'Anderlecht. Bien que l'équipe soit loin d'être prête pour cette saison, le coach danois des mauve et blanc reçoit à nouveau de nombreuses critiques sur le jeu proposé.

Malgré un 6/6, une partie des fans semble déjà avoir perdu confiance en Brian Riemer. Ils veulent voir un football plus attractif. Mais est-ce réaliste à ce stade de la compétition ? Même Marc Degryse se montre déjà très critique.

"Quand il s'agit d'Anderlecht, je suis une fois de plus consterné. Riemer et Fredberg n'ont visiblement toujours pas compris ce que le Royal Sporting Club Anderlecht représente. Non, gagner ne suffit pas à Anderlecht. Les deux choses doivent aller de pair : gagner et proposer du football attrayant", a-t-il déclaré dans Het Laatste Nieuws.

Degryse, qui a bien sûr connu la période glorieuse d'Anderlecht en tant que joueur, estime que l'équipe doit toujours s'appuyer sur sa propre force. Il voit un manque de créativité, ou de volonté d'être créatif...

"Les supporters voient ce que tout le monde voit : cela prend beaucoup trop de temps avant que Riemer ne fasse d'Anderlecht une équipe dominante. La situation est-elle toujours telle que Wouter Vandenhaute doit toujours se taire ?"

"Wouter a 62 ans. Il est supporter d'Anderlecht depuis si longtemps. Il est le premier à savoir comment ce club fonctionne. Vandenhaute rappellera à coup sûr à Riemer qu'à Anderlecht, ce n'est pas nécessaire de gagner à tout prix, tant que vous apportez un football attractif et offensif."