Encore du mouvement à prévoir à Sclessin : le Standard vient aux nouvelles pour un jeune d'Arsenal

Le Standard de Liège est intéressé par un attaquant anglais de 21 ans évoluant à Arsenal. Mais les Rouches ne sont pas les seuls intéressés en Belgique.

Il y a environ deux semaines, le Standard de Liège s'était intéressé à Lebo Mothiba, un avant-centre africain de 28 ans, mais le transfert avait finalement échoué. Aucun accord n'avait été trouvé avec le club liégeois en matière de salaire.

Les Rouches sont donc toujours à la recherche d'un attaquant supplémentaire. Selon le journaliste anglais Pete O'Rourke, l'équipe de la Cité ardente serait intéressée par le profil du joueur d'Arsenal, Nathan Butler-Oyedeji.

Barré par la concurrence à Arsenal

Prêté six mois à Cheltenham Town, le joueur anglais n'a pas réussi à inscrire le moindre but ni à délivrer la moindre passe décisive en 13 rencontres de League One. En deuxième partie de saison, il a été plus performant à son retour dans l'équipe réserve d'Arsenal (6 buts et 2 assists en 14 matchs).

Eupen, évoluant désormais en Challenger Pro League, serait également sur le coup.

Les deux clubs visent un transfert définitif, et non pas un simple prêt. Le joueur est actuellement évalué à 100 000 euros par Transfermarkt.