Un ancien de Pro League se dirige vers le PSG, l'Antwerp se frotte les mains

Wilian Pacho sort d'une très grosse saison à l'Eintracht Francfort. Il a joué 44 rencontres, comptabilisant près de 4000 minutes de jeu.

Des prestations qui ont attiré les regards des plus grands clubs d'Europe. Il pourrait prochainement franchir un palier et signer au PSG.

Selon les informations de Sky Sports, les Parisiens seraient rentrés en discussion avec le club de Bundesliga (lire ICI).

Une information confirmée par Fabrizio Romano, qui explique désormais que le transfert pourrait très prochainement se faire, soit ce mercredi.

L'Antwerp s'en frotte les mains. Le club devrait toucher un pourcentage à la revente. Lorsque l'on parlait d'un potentiel transfert de Pacho vers Liverpool, une somme de 65 millions d'euros demandée par Francfort était évoquée (lire ICI).

ūüĒīūüĒĶūüá™ūüá® Paris Saint-Germain and Eintracht are set to approve all documents of William Pacho deal today.



Time to travel soon. ūüõę pic.twitter.com/bUxYUWrNDx