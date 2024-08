Un ancien d'Anderlecht s'embrouille avec l'un de ses dirigeants : "Je n'irai pas à ton match de m*rde, cousin"

Chancel Mbemba ne devrait plus jouer pour l'Olympique de Marseille. Le Congolais s'est disputé en public avec Ali Zarrak, adjoint du directeur sportif Mehdi Benatia, dans des termes plutôt virulents.

Nous relayions ce mercredi que Chancel Mbemba (30 ans) et l'Olympique de Marseille, c'était très probablement fini. Le défenseur congolais, déjà relégué dans le noyau B et forcé de travailler avec la réserve, aurait eu un échange très vindicatif avec Ali Zarrak, bras droit de Mehdi Benatia, et ce devant des jeunes du club.

L'OM avait nié l'altercation, mais le média français La Provence a décidé de publier l'intégralité des échanges entre les deux hommes. S'ils sont avérés, Mbemba semble avoir refusé de jouer le match amical de cette semaine face à Villefranche.

Ce jeudi, l'ancien d'Anderlecht fête en effet son anniversaire, et ne comptait pas se rendre au match amical le lendemain avec la réserve, comme il l'a bien fait comprendre à Zarrak qu'il appelle "cousin", ce qui agace le dirigeant phocéen.

L'intégralité des échanges, tirés de La Provence, est à retrouver ci-dessous :

Chancel Mbemba : "Je te préviens cousin, la semaine prochaine, je ne viendrai pas à ton match de merde (sic) où il y quatre heures de route à faire."

Ali Zarrak : "Tu m’appelles cousin ? Ça commence mal… Ecoute Chancel, ce n’est ni le lieu, ni l’endroit. On verra où l’on en sera la semaine prochaine. Et si tu es convoqué, je te demanderai de répondre présent."

Chancel Mbemba : "Tu ne me connais pas cousin. Jeudi prochain c’est mon anniversaire, donc vendredi (le jour du match face à Villefranche), je serai blessé là et là…" (Il montre son pied droit et gauche)

Ali Zarrak : (Le ton monte) "Je te préviens Chancel, je ne suis pas ton cousin. Quand tu t’adresses à moi, tu me parles de façon respectueuse, tu m’appelles Ali, pas cousin. D’accord ?"

Chancel Mbemba : "Tu t’appelles Ali, mais tu es un Africain. Donc, je t’appellerai cousin. Et je t’appelle cousin si je veux."

Ali Zarrak : "Chancel, c’est la dernière fois que tu m’appelles cousin. On va en rester là, et je compte sur toi pour le match la semaine prochaine, si tu es convoqué."

Chancel Mbemba : (En mimant un doigt d’honneur, puis un autre) "Tiens, c’est pour toi et ton président."