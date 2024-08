"Mettre les attentes de côté et se battre" : Marlon Fossey préface Standard - Malines et les retrouvailles avec Zinho Vanheusden

"Mettre les attentes de côté et se battre". Tel sera le slogan du Standard, cette saison. Les Rouches, après deux bons résultats, doivent confirmer contre Malines, ce vendredi soir.

Le Standard et Malines ouvriront la troisième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir. Après leur partage à Genk et leur succès contre Bruges, les Rouches doivent confirmer contre un KVM en difficulté, qui a encaissé quatre buts la semaine dernière contre Westerlo.

Historiquement, le Matricule 16 a toujours eu du mal à enchaîner après des bons résultats contre les ténors du championnat. Il devra, cette fois, éviter de retomber dans ses travers. Une situation que commentait Marlon Fossey en conférence de presse, ce jeudi.

"On en a parlé en groupe ce (jeudi) matin. Il faut rester concentré et ne pas commencer à regarder ce qui se dit ailleurs, ou dans la presse. On a battu le champion en titre, on pourrait se dire qu'on va aller gagner ce match 'comme ça', mais ce n’est pas le cas, ce n’est pas la mentalité. La mentalité doit être la même que contre Bruges, où on a mis de côté les attentes sur le match pour se battre."

Mettre les attentes de côté et se battre"

"Il ne faut pas s’attendre à un match facile. J’ai regardé leur premier match contre Bruges, ils avaient aussi réussi à mettre de côté les attentes, eux aussi. C’est une équipe très bien en place, avec un bon entraîneur, qui sort d’une bonne saison. Il y a du danger dans leur équipe, mais on sait qu’on peut être compétitif."

Lors de cette rencontre, le Standard retrouvera un certain Zinho Vanheusden, qui sera, pour la première fois de sa carrière, adversaire des Rouches. "Tout le monde sait qu'il a été d'un grand service pour le club et qu'il a été très malchanceux dans sa carrière. C’est bien de le revoir, mais on gardera le serrage de mains pour l’après-match. Je suis heureux de le voir fit, après beaucoup de blessures."

Je n'ai jamais pensé à quitter le Standard"

Prêté, Vanheusden fait partie des nombreux joueurs à avoir quitté le Standard en fin de saison dernière. Un choix qu'aurait pu faire Marlon Fossey, mais l'Américain a décidé de rester.

"Je n’ai jamais vraiment pensé à quitter le club, je suis quelqu’un qui vit le moment. J’ai déjà eu des blessures dans ma carrière, je prends chaque jour qui vient. La saison dernière n’était pas la mienne, pas la nôtre et j’ai faim. Je suis heureux de faire partie du club et j’essaye d’avoir un impact positif. J'ai envie de vivre plus de soirées comme dimanche dernier."