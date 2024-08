Très mauvaise nouvelle pour Anderlecht et Jan Vertonghen !

Jan Vertonghen ne sera pas présent demain contre OHL. Le défenseur et capitaine des mauves et blancs s'est blessé aux tendons d'Achille et ne sera pas disponible dans les semaines à venir. Un coup dur pour les Bruxellois, qui ne disposent plus que d'un seul véritable défenseur, Jan Carlo Simic.

Jan Vertonghen souffre d'une surcharge aux deux tendons d'Achille. Rien n'est déchiré, mais le défenseur devra tout de même prendre deux à trois semaines de repos. "Il sort de l'Euro et n'a pas eu une préparation complète", a déclaré Brian Riemer en conférence de presse. "L'impression est en effet que nous allons le perdre pendant 2-3 semaines, mais c'est difficile à dire avec une telle blessure." Un gros coup dur pour Anderlecht, qui en dehors de Jan-Carlo Simic, ne dispose plus que de jeunes joueurs pas tout à fait prêts pour occuper une place de titulaire à ce poste. "Ce serait un grand coup dur pour n'importe quel club de perdre Jan Vertonghen." "Nous n'avons maintenant effectivement plus qu'un seul défenseur central disponible. Nous cherchons des transferts, mais il faut que ce soit le bon joueur au bon prix", a continué Brian Riemer, naturellement inquiet. Simic-Leoni en défense ? Associer Simic à Théo Leoni en défense centrale est une option. Mais le jeune serbe de 19 ans n'est bien sûr pas un leader comme Vertonghen. "Théo est une option, mais il est aussi un joueur important au milieu de terrain pour nous. Mettez la pression sur moi et non sur Simic. Ce jeune ne doit pas jouer avec une pression supplémentaire", a précisé Riemer. Riemer a également d'autres options dans son effectif. "Moussa N'Diaye en est une. Il a plus d'expérience à ce poste, mais n'a pas la sérénité de Theo. Sardella ? Non, cela aurait été une option si le problème était du côté droit. Je préfère jouer avec au moins un gaucher en défense centrale. Je devrai suivre mon instinct." Augustinsson n'est, quant à lui, pas encore prêt. "Il a joué son dernier match début juin avec la Suède. Il s'est entraîné avec Séville à un faible niveau d'intensité. Il n'est prêt que pour 10 minutes. Foket ? Il est plus prêt."





