Un invité de marque pour donner le coup d'envoi d'Anderlecht - OHL

Anderlecht affrontera OHL ce samedi. Avant le match, une grande personnalité du monde sportif belge rendra visite au Lotto Park...

Anderlecht a bien commencé sa saison en obtenant, tout comme le KVC Westerlo, 6 points sur 6. Samedi, les mauves et blancs veulent confirmer contre Oud-Heverlee Louvain.

Ce ne sera certainement pas facile pour Anderlecht, OHL a bénéficié d'un sérieux boost de confiance le week-end dernier en créant la surprise en battant le Racing Genk 3-1

Les Mauves verront ainsi un ancien de Neerpede donner le coup d'envoi ce samedi au Lotto Park : le cycliste belge Remco Evenepoel.

"Un enfant de la maison mauve et blanche qui a conquis les plus grands podiums de cyclisme", commence Anderlecht sur son site web. "Un produit de Neerpede qui a récemment enthousiasmé tout un pays aux Jeux Olympiques de Paris. Remco Evenepoel, double champion olympique du contre-la-montre et en course en ligne, sera notre invité d'honneur lors du match contre OHL le samedi 10 août."

"Remco, qui a suivi sa formation de jeunes footballeurs chez les mauves et blancs, recevra un hommage approprié avant le coup d'envoi contre les Louvanistes. Alors que le stade était entièrement paré de violet lors du dernier match à domicile de la saison dernière, les supporters sont maintenant invités à se vêtir entièrement de blanc pour le retour au Park."