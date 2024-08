Anderlecht attendu au tournant contre OHL, l'ancien Diable des Louvanistes prévient : "Nous pouvons aller chercher quelque chose"

Anderlecht peut enchaîner une troisième victoire consécutive contre Louvain. Birger Verstraete est revenu sur cette rencontre côté louvaniste.

Cet été, Birger Verstraete est revenu dans le championnat belge après une saison à l'Aris Salonique : Je n'ai pas vraiment eu besoin d'une période d'intégration. C'est un chouette groupe qui a facilité mon intégration. Louvain est devenu un nom en Pro League, le premières semaines ici sont très positives" déclare-t-il sur le site internet du club.

L'ancien Diable Rouge (une apparition sous Roberto Martinez) a débuté son premier match comme titulaire le weekend passé. Il a immédiatement apporté un plus : Louvain s'est imposé 2-0 face à Genk.

"On a livré une prestation très mature. Je crois qu'on les a un peu surpris en jouant homme contre homme, mais il y avait aussi beaucoup d'envie et de grinta, c'est une victoire méritée. Ca donne bien sûr confiance de battre un grand club, surtout de cette manière. On a gagné presque tous nos duels, ça aurait pu être plus que 2-0 à la mi-temps" explique Verstraete.

Louvain veut connaître une saison plus sereine

Anderlecht est donc prévenu : "Se déplacer au Lotto Park n'est jamais simple mais je pense qu'on doit avoir confiance en nos qualités. Si tout se passe bien, on peut aller chercher quelque chose".

Le milieu de terrain s'attend à une chaude réception : "Je pense qu'Anderlecht va démarrer de manière très enthousiaste. Ce sera leur premier match devant leur public (le match d'ouverture contre Saint-Trond était à huis clos), avec un stade plein. Il faudra tenir les 20 premières minutes et ensuite grandir dans la rencontre".