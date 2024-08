Genk pourrait récupérer plusieurs pions importants pour faire face à Bruges

Le choc entre le Racing et le Club sera (déjà) un match avec pression pour deux coaches de formations qui connaissent un début de saison compliqué.

Deux matches joués, un point pris. Voilà le point commun entre Bruges et Genk qui se croisent ce dimanche pour le choc de cette troisième journée de JPL.

Pour Thorsten Fink, les conditions n'ne sont pas optimales : "Les dernières semaines n'ont pas été idéales, mais nous ne voulons pas nous en servir comme excuse. Nous travaillons extrêmement dur chaque jour pour atteindre notre meilleur niveau, c'est l'ADN du club. Nous ne voulons pas changer notre style de jeu."

"Après un jour à la salle de sport, vous ne verrez pas de différence le lendemain. Ni après deux et même trois jours. Mais vous la verrez après plusieurs semaines. Dans le football, c'est la même chose. Ces automatismes viendront, nous en sommes convaincus. Notre groupe a suffisamment de qualités pour répondre à nos ambitions", poursuit l'Allemand sur le site du Racing.

Des retours importants, en attendant d'autres ?

Vendredi matin, Carlos Cuesta est devenu papa ce qui lui fera manquer deux séances d'entraînement importantes. On ne sait pas encore s'il sera repris dans l'équipe dimanche. En revanche, Mark McKenzie est à nouveau disponible, tout comme la nouvelle recrue Nikolas Sattlberger : "Nikolas possède des caractéristiques physiques impressionnantes et apprend rapidement à l'entraînement. Il nous offre des options supplémentaires au milieu de terrain et peut même prétendre à une place de titulaire. Bryan Heynen est proche de l'équipe première depuis sa blessure lors du dernier match de championnat la saison dernière."

On ne sait pas encore quand Bilal El Khannouss et Zakaria El Ouahdi reviendront des Jeux Olympiques en France, où ils ont remporté une médaille de bronze avec le Maroc : "Ils ont vécu un tournoi intense mais ne se sont pas entraînés avec nous ces dernières semaines. En principe, ils ne participeront pas au match de dimanche, mais on ne sait jamais...", ponctue Fink.