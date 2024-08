Le Dender de Vincent Euvrard, surprise de ce début de saison, trône provisoirement en tête de Jupiler Pro League.

Face à l'Union puis La Gantoise, Dender accueillait aujourd'hui Courtrai. Jusqu'ici, le modeste promu a pris des points lors de chacune de ses rencontres et présente aujourd'hui un beau bilan de sept points sur neuf.

Présenté par beaucoup comme le candidat numéro un à la relégation, l'équipe de Flandre orientale enregistre des points précieux qui seront importants le moment venu.

Dender a parfaitement choisi ses moments afin de faire mal aux Kerels : "Nous pouvons vraiment être fiers de nous. Comme lors des autres matches, nous avons à nouveau fait un excellent travail collectif. Nous avons dû beaucoup nous battre au milieu de terrain et repousser de nombreux ballons mais les gars ont fait un travail fantastique", a déclaré Pupe au micro de Sporza.

Ne pas tomber dans l'euphorie trop facilement

Vincent Euvrard préfère lui calmer les choses et ne pas tomber dans l'euphorie trop rapidement : "Nous n'en sommes qu'au troisième match, mais nous ne pouvons pas nous plaindre de nos débuts. Nous avons réussi à créer le danger en contre-attaque et à marquer un but de classe mondiale. En deuxième mi-temps, nous avons pris le contrôle de la situation. Je suis également satisfait de voir que les gars sur le banc, comme Berte, sont performants lorsque je les fais entrer en jeu. Maintenant, il ne faut pas s'endormir, nous sommes encore loin de notre objectif", a confié le coach au micro de Sporza.

La semaine prochaine, le promu devra se rendre au Stayen pour y défier STVV.