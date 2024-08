Trois matchs consécutifs sans encaisser pour le Standard ? Il faut remonter à la dernière saison réussie des Rouches... et ça date !

Trois matchs consécutifs sans encaisser, cela faisait une éternité, pour le Standard. Les Rouches ont retrouvé une vraie stabilité défensive, et vont maintenant devoir trouver davantage de créativité devant le but adverse pour faire la différence.

Le Standard avait la place pour prendre les trois points, mais s'est finalement contenté d'un partage contre le KV Malines, ce vendredi soir. Dominateurs en première période, les Rouches ne sont pas parvenus à concrétiser leurs occasions, malgré les multiples ballons dangereux de Marko Bulat (relire le résumé).

Mais le point positif pour Ivan Leko, comme il le commentait en conférence de presse, est, une nouvelle fois, la solidité défensive. Pour la troisième fois consécutive, le Matricule 16 n'a pas encaissé, et Matthieu Epolo n'a pas eu énormément de travail à faire.

Si le Standard a encore beaucoup de mal sur le plan offensif et manque encore cruellement de créativité, la solidité défensive mise en place par Ivan Leko et ses joueurs permet au Standard de compter cinq points après trois journées. Un bilan que peu auraient prédit, quand on sait que les Liégeois ont affronté Genk et le Club de Bruges lors de cette entame de championnat.

© photonews

270 minutes sans encaisser pour le Standard ? Cela faisait... une éternité !

Un bilan d'autant plus difficile à prédire que ces dernières années, et encore plus l'année dernière, le Standard avait justement beaucoup de mal à défendre et garder sa cage inviolée. Une statistique, précisément, le montre.

Trois clean-sheets consécutifs en match officiel pour le Standard, ce n'était plus arrivé depuis... le mois d'août 2018. Après une victoire 3-2 contre La Gantoise lors de la première journée, les joueurs de Michel Preud'homme avaient partagé à Waasland-Beveren (0-0), contre le Cercle de Bruges (0-0) et s'étaient imposés à Lokeren (0-3).

Dans cette équipe du Standard, qui venait de remporter la Coupe de Belgique et qui se faisait éliminer par l'Ajax Amsterdam, futur demi-finaliste de la compétition, au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions malgré un partage arraché à Sclessin, on retrouvait du beau monde, comme Mémo Ochoa dans les buts, puis Sébastien Pocognoli, Christian Luyindama, Kostas Laifis et Collins Fai pour occuper la défense. Sur le banc, Zinho Vanheusden, William Balikwisha et Arnaud Bodart arrivaient dans le noyau, Réginal Goreux et Jean-François Gillet étaient toujours là.

© photonews

C'est donc pratiquement jour pour jour que, six ans après, le Standard a égalé cette statistique. Ce sont les 3 août, 11 août et 18 août 2018 que le Standard avait préservé ses cages inviolées, avant de concéder deux buts lors de la victoire 3-2 contre Saint-Trond, lors de la cinquième journée.

Le Standard a appris à ne pas perdre... et c'est déjà ça

Qualifié pour les Play-Offs à la troisième place après avoir remonté un déficit de trois buts contre Waasland-Beveren lors de la dernière journée de la phase classique, le Standard avait terminé la saison sur la plus petite marche du podium. Sa dernière apparition sur le podium final du championnat, d'ailleurs.

Impossible encore, bien entendu, de parler de signe et de répétition de l'histoire (ce qui serait très malvenu lorsque l'on connaît la situation du Standard et lorsque l'on se remémore la saison dernière), mais retrouver une solidité défensive digne de ce nom était la première étape nécessaire pour avancer.

Savoir ne pas perdre quand on ne peut pas gagner, les joueurs du Standard ont dû l'apprendre, eux à qui on prédisait il y a quelques semaines que chaque point compterait dans la course au maintien. Le discours n'a pas changé, mais dans cette optique, le Standard est bien parti. Et dimanche prochain, à Courtrai, les Rouches tenteront la passe de quatre.