Encore des supporters mécontents, Verschaeren tente de s'expliquer

Pour la troisième fois d'affilée, Anderlecht a peiné à convaincre dans le jeu, mais cette fois, a également calé sur le plan du résultat. Yari Verschaeren a tenté de calmer les esprits.

Yari Verschaeren a participé au 1-0 d'un magnifique dribble, après avoir déjà donné une passe décisive il y a une semaine à l'Antwerp. "Un geste made in Neerpede? (rire) Non, c'est juste de l'instinct. J'ai vu Stroeykens courir dans mon dos et le ballon devait aller à lui. C'est venu naturellement", a-t-il expliqué en zone mixte.

La première mi-temps était correcte, mais en seconde période, Anderlecht n'a absolument pas trouvé d'ouverture. Les plus grosses occasions étaient même pourOHL. "Il n'y a plus de matchs faciles. Vous savez, je comprends les supporters. Ils veulent du spectacle, du jeu offensif et un maximum d'occasions."

"C'est ce que nous voulons aussi, mais contre ce genre d'équipes, ce n'est pas possible. Je ne vais pas dire que Louvain jouait à onze derrière, mais c'était évident qu'ils voulaient juste jouer en contre. C'est leur droit et ils l'ont bien fait", a ajouté Verschaeren.

Anderlecht pas au point

Cependant, il est clair qu'Anderlecht a du mal à trouver le bon rythme et les ouvertures. "Je sais, mais tout le monde sait que cette équipe n'en est pas encore là. Nous avons bien joué en première mi-temps. La deuxième était moins bonne", concède le n°10.

"Nous avons perdu les duels et c'était le problème. Mais si cette grosse occasion de Dolberg en première mi-temps rentre, c'est une toute autre histoire. Mais bon, en seconde mi-temps, nous n'avons pas su créer suffisamment d'occasions."

Riemer a tenté d'aligner deux attaquants en fin de rencontre pour trouver la faille, sans succès. "Nous ne l'avons pas fait souvent et nous devons donc nous y habituer et continuer à travailler. Vous avez vu que ce n'était pas encore au point", conclut Verschaeren.