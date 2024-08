Ces revanchards qui font les beaux jours du promu : "Cela fait du bien après deux années difficiles"

Le promu connait un début de saison phénoménal pour son retour en Jupiler Pro League.

Invité surprise chez les promus la saison dernière, Dender a dû rapidement remplacer son coach (Timmy Simons parti à Westerlo) et surtout se construire un noyau compétitif à moindres coûts.

Mais après un match nul contre l'Union, une victoire contre La Gantoise puis une large victoire contre Courtrai, on peut dire que les choses vont dans la bonne direction.

Une force offensive gonflée à bloc

Tant sur le plan défensif qu'offensif, l'équipe de Vincent Euvrard se porte bien en ce moment, notamment grâce à l'émergence de joueurs inattendus comme Mohamed Berte, l'ancien attaquant du KVO, qui a déjà été décisif lors des deux dernières rencontres : "J'ai repris confiance avec mes buts après une préparation difficile au cours de laquelle les choses n'ont pas voulu se concrétiser devant les buts. Et cela fait du bien après deux années difficiles à Ostende", explique le buteur à Het Nieuwsblad.

Le Tchèque Roman Kvet, prêté par le Viktoria Pilsen, cherche également à se relancer et s'est montré efficace face aux Kerels : "Je savais à l'avance que je débuterais contre Courtrai et je suis heureux d'avoir pu aider l'équipe en marquant un but sur l'une des plus belles actions du match."

Enfin, citons également Bruny Nsimba, forcé à aller chercher du temps de jeu qu'il ne recevait pas à l'Antwerp. Ce dernier a signé le but du week-end face à Courtrai.

La saison sera longue, reste à voir si Dender peut également devenir l'une des révélations de la saison. En attendant, le promu se rendra au Stayen le week-end prochain.