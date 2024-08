Kostas Laifis (ex-Standard) très proche d'avoir trouvé son nouveau club, et ça n'est pas en Belgique !

Approché par Oud-Heverlee Louvain, l'ancien défenseur central du Standard devrait s'engager à l'APOEL Nicosie, club de la capitale de son pays natal, Chypre.

Huit saisons après son arrivée, Konstantinos Laifis a quitté le Standard de Liège, cet été, libre de tout contrat.

Dix mois auparavant, déjà, le défenseur central chypriote avait séché la reprise des entraînements pour négocier son transfert. Finalement resté, il avait ensuite été réintroduit dans le groupe, malgré les réticences des supporters.

En fin de compte, le joueur de 31 ans avait été utile, en fin de saison, pour amener une légère touche d'expérience dans la défense liégeoise. Mais après 284 matchs en Rouche, Laifis a fait ses valises, fin juin.

Kostas Laifis va s'engager à l'APOEL Nicosie, à Chypre

À la surprise générale, le Chypriote avait premièrement été cité en Belgique. Oud-Heverlee Louvain, qui a déjà signé William Balikwisha, voulait récupérer un autre ancien du Standard.

Sa destination devrait finalement être tout autre, et plus attendue. Selon le média chypriote 24sports, Laifis serait très proche de retrouver un club dans son pays natal et de s'engager à l'APOEL Nicosie, champion en titre.

Engagé en tours préliminaires de Ligue des Champions, l'APOEL a éliminé le club macédonien de Petroclub au deuxième tour, et a été battu 2-0 au Slovan Bratislava lors de la manche aller du troisième.