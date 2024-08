🎥 Le but sensationnel d'Alexis Saelemaekers, bien parti pour rester à l'AC Milan

Alexis Saelemaekers est revenu de son prêt au FC Bologne avec un tout autre statut. Il semble prêt à redevenir un joueur important à l'AC Milan.

Après son prêt réussi à Bologne, on se demandait ce qu'il adviendrait d'Alexis Saelemaekers. Mais visiblement, son entraîneur en est fan. Paulo Fonseca avait encore titularisé le Belge ce mardi dans le cadre du trophée Luigi Berlusconi, qui opposait Milan à Monza.

Et après 11 minutes, Alexis Saelemaekers a remercié son coach de cette confiance en inscrivant un but sensationnel. On le sait, l'ancien d'Anderlecht aime les gestes spectaculaires. Cette fois, il a marqué... via un superbe coup du foulard !

Saelemaekers marquait là son premier but dans cette préparation, mais a été régulièrement utilisé par Fonseca. Il était notamment titulaire contre le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City.

L'AC Milan a battu Monza 3-1 dans cette rencontre, et Alexis Saelemaekers est sorti à la mi-temps. Le trophée Luigi Berlusconi est un match de gala mis en place en 1991 par l'ancien président de Milan Silvio Berlusconi en hommage à son père.