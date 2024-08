Le monde pro en ligne de mire : Jérôme Pirard (ex-Standard, STVV) rejoint son ancien mentor chez les Rouches à Seraing

Kévin Caprasse n'aura pas la tâche facile pour maintenir le RFC Seraing B en D2 ACFF, mais il mise aussi et surtout sur l'éclosion de talents vers le noyau A. En ce sens, les Métallos viennent d'enregistrer l'arrivée de Jérôme Pirard, arrivé à la RAAL il y a moins de deux mois.

En quittant l'équipe espoirs de Saint-Trond au début de l'été, Jérôme Pirard avait l'embarras du choix. L'ancien de l'académie du Standard, qui sortait d'une belle saison, voulait s'offrir une première expérience dans le monde des adultes.

Très vite, c'est la RAAL qui est venue aux nouvelles et qui a su convaincre le latéral droit de 20 ans, en évoquant la possibilité d'intégrer, après quelques semaines d'adaptation, le noyau de la Challenger Pro League.

Jérôme Pirard a joué quelques matchs amicaux avec les Loups, mais s'est vite rendu compte qu'il venait peut-être de s'éloigner de plus de 100 kilomètres de son domicile, pour ne pas spécialement avoir une meilleure situation. Car finalement, il n'était même pas assuré de pouvoir s'entraîner avec les A.

N'ayant pas encore signé de contrat, Pirard et son clan avaient la possibilité de se retourner, pour revenir plus près de leur domicile en région liégeoise. C'est alors qu'est arrivée la rumeur du départ d'Oscar Olivier du Standard au Club de Bruges. Jérôme Pirard fut, un temps, le remplaçant potentiel d'Olivier, et des premiers contacts avaient été noués. Le temps a cependant filé, et une autre solution est arrivée.

Jérôme Pirard rejoint Kévin Caprasse au RFC Seraing

Kevin Caprasse, l'actuel coach des U23 de Seraing, a longtemps entraîné au sein de l'académie du Standard. Une période lors de laquelle il a rencontré Jérôme Pirard, et les deux hommes ont bien accroché.

La solution est toute trouvée et plaît à tout le monde, les choses prennent forme rapidement, grâce aussi à une RAAL qui s'est montrée compréhensive et qui a facilité le dossier. Jérôme Pirard dispute un match amical contre Stockay, en compagnie d'un certain Lucas Kalala (voir ci-dessous), et plaît au staff. Les détails se sont réglés rapidement, avant de pouvoir l'annoncer.

C'est officiel, Jérôme Pirard rejoint l'équipe U23 du RFC Seraing, en D2 ACFF, et recevra plus que probablement la possibilité, au cours de la saison, de faire valoir ses qualités au sein de l'équipe première, en Challenger Pro League.

Lucas Kalala aussi à Seraing ?

D'ailleurs, ce n'est pas un, mais deux anciens espoirs de l'académie des Rouches qui vont rejoindre le RFC Seraing. Car, en plus de Jérôme Pirard, les Métallos sont aussi sur Lucas Kalala.

Dans un entretien qu'il nous avait accordé au mois de juin, celui qui venait de sortir d'une saison plus que complète avec Dessel, en Nationale 1, nous avait confié son envie de revenir dans le monde professionnel.

Testé, lui aussi, par Kévin Caprasse lors du match amical contre Stockay, Lucas Kalala a, lui aussi, convaincu. Une arrivée qui se ferait dans la même optique que celle de Jérôme Pirard : des débuts en D2 ACFF, et une haute probabilité de recevoir une chance dans le noyau A. Cette arrivée n'est pas encore certaine a 100%, mais est très probable.

Les deux jeunes joueurs évoluent bien tous les deux au poste de latéral droit, mais ils ne vont pas spécialement entrer en concurrence directe. Face à Stockay, Pirard et Kalala ont évolué plus au centre de la défense, avec succès.