Sergio Conceiçao prêt à faire une folie et rejoindre le grand rival ?

Que va faire Sergio Conceiçao ? L'ancien entraîneur adjoint du Standard est libre de tout contrat après la fin de son bail au FC Porto... et est cité chez le grand rival.

Sergio Conceiçao (49 ans) a marqué l'histoire récente du FC Porto. Coach des Dragons de 2017 à la fin de la saison passée, l'ancien joueur du Standard y a remporté trois titres de champion du Portugal, finissant vice-champion à trois autres reprises.

Il a également remporté 4 coupes du Portugal, une Supercoupe et une Coupe de la Ligue, et été élu entraineur de la saison en Liga portugaise en 2020 et 2022.

Bref : même si son parcours s'est terminé par une décevante troisième place en 2024, Conceiçao reste une idole à l'Estadio do Dragao, d'autant plus après y avoir lancé sa carrière de joueur à l'époque.

Mais le Correio da Manha relaie une information saisissante ce mercredi : Sergio Conceiçao serait en discussions... avec Benfica. Rui Costa et Conceiçao sont bons amis depuis leur période commune en sélection, et auraient discuté ces derniers jours.

Roger Schmidt, l'entraîneur de Benfica, serait très discuté en interne et pourrait donc prendre la porte dès la première turbulence rencontrée durant la saison. Si Conceiçao venait à le remplacer chez le grand rival du FC Porto, ce serait un énorme coup de tonnerre au Portugal.