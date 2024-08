Pour régler les soucis offensifs du Standard, Isaac Price peut mettre sa pierre à l'édifice : "C'est mon axe de travail majeur"

Le Standard a changé, sous l'impulsion d'Ivan Leko, et son nouveau visage convient bien à Isaac Price. Le Nord-Irlandais est un joueur généreux, ce que recherche particulièrement l'entraîneur croate.

Isaac Price l'a confirmé en conférence de presse, ce vendredi. Son intention est de disputer cette saison sous les couleurs du Standard (lire ici). Le Nord-Irlandais est ravi du début d'exercice des Rouches, qui défendent beaucoup mieux. Mais les joueurs d'Ivan Leko doivent encore trouver davantage de solutions offensives, et le joueur de 20 ans peut apporter sa pierre à l'édifice.

"Je sais que j'ai besoin de m'améliorer en zone de conclusion, dans les buts et les passes décisives. Créer des occasions, aussi. Ma principale concentration et mon axe de travail majeur est sur le fait de me retrouver dans le bonne zone pour aider mon équipe offensivement."

Si on continue à ne pas beaucoup concéder, je suis persuadé que l'attaque va suivre"

"C'est vrai que cette saison, on attaque moins que l'année dernière. Mais si on continue à ne pas beaucoup concéder, je suis certain que l'attaque suivra. On pourrait jouer plus en profondeur et plus rapidement, mais c'est des choses que l'on travaille et on continue de le faire."

Isaac Price est devenu un joueur important aux yeux de Leko. S'il n'entame que sa deuxième saison professionnelle, le milieu de terrain est doté d'une intelligence de jeu supérieure à la moyenne, ce qui n'est clairement pas de trop dans l'effectif actuel.

C'est plus demandant, mais les joueurs s'habituent. Courir, c'est l'une de mes qualités"

"Je me sens plus en confiance, je connais aussi un petit peu mieux le championnat. C'était un entraîneur différent lors de la dernière pré-saison, et celle-ci était beaucoup plus dure, avec beaucoup de travail physique. C'est plus demandant, mais les joueurs s'habituent. Courir, c'est l'une de mes qualités et j'aime le faire pour aider l'équipe. On joue de manière plus défensive, on concède beaucoup moins que l'année dernière, on ferme plus."

"C'est aussi différent pour les autres joueurs. On a bien commencé, tout le monde a beaucoup plus faim. Il y a beaucoup de jeunes, mais aussi des joueurs plus expérimentés pour accompagner. On sent qu'on aurait pu avoir plus qu'un partage au dernier match, mais on a fait un bon résultat lors des deux premières journées."