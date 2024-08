Marquer est devenu le défi, mais le Standard de Leko ne lâchera pas ses principes

208 kilomètres entre les deux stades, c'est le plus long déplacement de la saison qui attend le Standard d'Ivan Leko, ce dimanche à Courtrai. Une rencontre pour laquelle les Rouches tenteront de garder leur assise défensive, en comptant sur le retour en forme des nouveaux pour faire la différence.

Le Standard se rendra à Courtrai, ce dimanche soir (18h30). Avec, comme grand défi, de garder son assise défensive, tout en trouvant davantage de solutions en attaque. Pour ce faire, le temps que l'effectif liégeois se consolide un petit peu plus, et que les nouveaux se mettent pleinement dans le bain, Ivan Leko mise sur l'intensité et l'envie de bien faire, en espérant qu'individuellement, ses hommes vont élever le niveau de semaine en semaine.

"Je dis toujours qu'on doit se battre pendant 95 ou 98 minutes. Chaque action est importante, offensivement comme défensivement, et on ne parle pas de comment on réagira quand on va concéder un but.", répondait le T1 en conférence de presse, ce vendredi.

"On va continuer de jouer notre football avec conviction, c'est la seule manière de prendre un résultat. Devenir dominant ? D'abord, on doit travailler la base. C'est ça le football, et on ne peut pas changer les choses en une semaine. Ensuite, on essaye, petit à petit, d'ajouter l'un ou l'autres détails qui feraient la différence."

Le Standard et Leko cherchent encore du poids en attaque

Même avec plus de nouveaux joueurs et une meilleure forme chez ceux-ci, le Standard ne changera pas diamétralement de visage. Le style Leko, ce n'est pas ça. Le Croate était obligé de commencer comme ça, à Sclessin, avec le matériel à disposition, mais ses équipes n'ont jamais été des équipes qui n'avaient pas l'assise défensive, et l'importance de garder le zéro, en priorité.

"Je pense qu'une bonne défense donne confiance à l'attaque. Et les joueurs qui rentrent ont également un rôle important. L'équipe qui commence le match est importante, l'équipe qui le fini aussi."

Une raison pour laquelle les Rouches cherchent encore deux attaquants, dont, au moins, un attaquant mobile capable de tourner autour d'un point d'ancrage, et attendent le bon coup. "Le mercato n'est pas fini, on veut encore plus pour avoir des résultats. On cherche, mais il faut de la patience quand on n'a pas d'argent et qu'on cherche des bons joueurs."

En Belgique, le mercato se terminera le 6 septembre, dans 20 jours, soit une petite semaine après les cinq grands championnats européens, où la fenêtre des transferts se refermera le 30 août.