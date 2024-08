La triste nouvelle de la semaine en Pro League : un joueur a perdu sa maman

Wolke Janssens, joueur de Saint-Trond, a perdu sa mère cette semaine. Le joueur s'exprime sur cette période difficile.

Ce samedi, Saint-Trond n'a pu faire mieux qu'un match nul 3-3 contre le promu Dender. Les hommes de Christian Lattanzio ont concédé l'égalisation à la 90+1e minute. Ce match a laissé un goût amer aux Canaris qui ont ainsi décroché leur premier point de la saison.

Cependant, le football passe au second plan face à ce qu'a traversé le défenseur de Saint-Trond, Wolke Janssens, âgé de 29 ans. Le joueur a perdu sa mère cette semaine. Ce mardi, l'ensemble des joueurs du club, le président et une partie du personnel ont assisté aux funérailles rapporte le Het Belang van Limburg.

"Les dernières semaines ont été très difficiles", a confié le natif de Peer avec tristesse.

Un long combat

"Ma mère m'a transmis la force et la persévérance, et je lui en suis infiniment reconnaissant. Si vous aviez pu voir à quel point elle s'est battue, c'était incroyable. Elle restera toujours mon modèle et sera à mes côtés. Cela me donne du courage..."

L'ancien joueur du Lierse a également évoqué le match en tentant de rester légèrement positif : "Quand tu mènes 2-1, puis 3-2 à la 90e minute après avoir dominé l'adversaire, ne pas l'emporter est forcément décevant. Cette déception ne disparaîtra pas en quelques heures, mais ce que nous avons montré contre l'équipe considérée comme la révélation de ce début de saison doit tout de même nous réconforter. En continuant à jouer de cette manière, nous remonterons rapidement au classement..."