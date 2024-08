Anderlecht n'est pas entièrement satisfait d'un titulaire et lui cherche un concurrent

À Anderlecht, personne n'est indispensable en ce moment. Le club veut de la concurrence à tous les postes, et en manque pour Mats Rits.

Mats Rits est le seul véritable "6" dans la sélection d'Anderlecht. Leoni et Ashimeru peuvent faire le job à ce poste, mais ils sont plus efficaces un peu plus haut sur le terrain. Rits est l'aspirateur qui doit tout nettoyer, mais aussi lancer l'attaque.

Rits n'est plus incontournable

C'est là que le bât blesse un peu. Il perd trop de balles à cause de mauvaises passes ou prend les mauvaises décisions aux moments où il faut jouer en profondeur. Et au RSCA, ce problème dans la transition défense-attaque ne passe pas inaperçu.

Leoni, Stroeykens et Verschaeren doivent en effet souvent venir chercher le ballon eux-mêmes, ce qui diminue les possibilités de créer le surnombre devant. Dreyer est difficile à lancer en profondeur, et Dolberg se retrouve souvent face à deux hommes.

Dorsch pour renforcer Anderlecht ?

Bref : Mats Rits se cantonne un peu trop à "faire son job", et Jesper Fredberg chercherait une alternative. D'où la piste Niklas Dorsch. Dorsch apporterait plus d'impulsions offensives, ce qui permet aux joueurs créatifs susmentionnés d'être plus haut sur le terrain.

Le joueur allemand est enclin à un transfert vers Anderlecht, mais Fredberg attend que son prix baisse. Car si Augsbourg est vendeur, le club allemand en demande encore trop. Le directeur sportif du Sporting veut en effet encore économiser de l'argent pour faire des transferts offensifs. Et ceux-ci coûtent cher... Il ne peut donc pas dépenser des millions pour Dorsch avant d'avoir trouvé un ailier et un milieu de terrain.

Un accord personnel est déjà en place avec Niklas Dorsch, mais il faudra probablement attendre jusqu'à la date limite des transferts avant de savoir s'il débarque à Bruxelles ou non.