Retournement de situation : ce joueur pisté par Anderlecht ne viendra finalement pas !

Le journal portugais Jornal de Noticias révèle aujourd'hui que le RSC Anderlecht a soumis une offre de huit millions pour Tiago Gouveia. Selon eux, l'accord semblait presque conclu, mais quelque chose a changé la donne le week-end dernier.

Tiago Gouveia, était sur le point de déménager à Anderlecht pour huit millions d'euros, mais sa performance remarquable lors de la récente victoire de Benfica contre Casa Pia a changé la donne. Gouveia a remplacé João Mário en seconde mi-temps et a joué un rôle essentiel dans la victoire de son équipe.

Au départ, il semblait que le match contre Casa Pia serait son dernier pour Benfica, mais la prestation décisive de Gouveia a incité le club à changer d'avis. Avec une passe décisive et un but, il a été l'homme de la soirée, et il devrait probablement rester à Benfica jusqu'à la fermeture du marché des transferts.

Anderlecht va rater Tiago Gouveia

L'assist de Gouveia à la 70e minute a aidé Pavlidis à ouvrir le score à un moment où le match semblait être bloqué et que les supporters commençaient à perdre patience. Dix minutes plus tard, Gouveia lui-même a marqué le deuxième but.

Âgé de 23 ans, Gouveia a le profil recherché par Anderlecht pour un ailier : rapide, techniquement doué et buteur. Jesper Fredberg veut absolument ajouter plus de vitesse et de créativité à son équipe, mais n'a pas encore rencontré beaucoup de succès dans ce domaine.

Un accord semblait d'ailleurs être conclu avec Niklas Dorsch, mais pas encore avec son club d'Augsbourg. Cela prendra également du temps, car Fredberg ne veut pas payer le prix fort pour le milieu défensif.