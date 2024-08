Enfin le dénouement pour Genk ? Un joueur veut forcer son départ !

Le KRC Genk a été très actif dans ce mercato estival, réalisant plusieurs arrivées majeures et garnissant ainsi son effectif en vue de la nouvelle saison.

Ils devront cependant se préparer à perdre de nouveaux joueurs d'ici la fin de la fenêtre estivale. C'est le cas notamment de Tolu Arokodare.

L'attaquant nigérian avait même convié son envie de quitter le Racing cet été. "Si Genk me laisse partir, je le ferai, et si je veux partir aussi. Il faut que ce soit quelque chose qui me convienne et qui convienne au club parce qu'ils ont beaucoup investi en moi. Il faut donc faire preuve de considération", a-t-il déclaré.

L'attaquant est ainsi cité à Trabzonspor, qui l'a approché récemment. Selon les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, Arokodare et son entourage pousseraient pour un transfert.

Le club turc serait proche de remplir les exigences de l'attaquant, mais ne serait pas le seul intéressé. Trabzonspor serait prêt à rencontrer les demandes de Genk.

🇳🇬 Player side pushing to make Tolu Arokodare’s deal with #Trabzonspor happen ! Told personal terms are now closer to Tolu’s expectations but #Trabzon isn’t the only club on him. Turkish club communicated being ready to match Genk expectations to find an… pic.twitter.com/3pCaY6tRBU