Gaëtan Coucke explique pourquoi il a choisi l'Arabie saoudite plutôt que l'Antwerp : "S'ils avaient vraiment insisté..."

Pourquoi Gaëtan Coucke a-t-il opté pour l'Arabie Saoudite à seulement 25 ans ? Le désormais ex-malinois répond.

Beaucoup de gens le trouvent enn effet trop jeune pour déjà aller se remplir les poches en Arabie Saoudite. "Ce n'était pas non plus la décision la plus facile pour moi personnellement", déclare Gaëtan Coucke dans Het Laatste Nieuws. "Vous passez de près de chez vous, avec des amis et de la famille, à l'autre bout du monde."

"J'ai pesé le pour et le contre. Finalement, les pour l'ont emporté. Ma petite amie Lisa a mis en place un bon arrangement avec son travail et peut faire le déplacement par moments".

Il ne le cache pas non plus : il peut gagner beaucoup plus au Al-Orobah FC qu'en Europe. "Bien sûr, c'est financièrement intéressant, on ne déménage pas aussi facilement sur un autre continent", explique-t-il. Coucke devrait toucher plus de 2 millions d'euros par an.

L'Antwerp et Toulouse étaient également intéressés, mais ce n'était même pas si intéressant sur le plan sportif car Coucke aurait pu y être n°2. "Il y avait de l'intérêt de la part d'équipes en Europe, mais un gardien n'a pas toujours le choix."

"Pour la plupart des équipes, il devait d'abord y avoir un départ ou j'aurais été deuxième gardien pendant un an. Al-Orobah voulait vraiment de moi comme premier gardien. En outre, c'est une compétition qui est en pleine croissance. L'argent joue un rôle, mais si un club européen avait vraiment insisté, cela aurait peut-être été différent."