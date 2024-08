Un départ de Samoise n'est pas à exclure, et un autre pilier de La Gantoise est également "très demandé"

La Gantoise a encore besoin de renforts dans les dernières semaines du mercato et il est également possible que quelques joueurs importants partent. Arnar Vidarsson a donné des détails.

Il y a notamment le cas de Matisse Samoise. Sous les ordres de Wouter Vrancken, il n'est plus certain de sa place de titulaire, mais sa cote reste haute (il est estimé à 3,5 millions d'euros) et un départ est donc possible.

"Nous voulons encore recruter des défenseurs latéraux", a souligné Vidarsson. "Samoise entame sa dernière année de contrat et nous aimerions le garder. Mais s'il ne renouvelle pas son contrat, nous devrons peut-être déjà recruter quelqu'un lors de ce mercato"

Je ne m'attends pas à ce qu'il parte, mais on ne sait jamais", a conclu le directeur sportif de La Gantoise au sujet du latéral.

Sur l'autre flanc aussi, il y a des joueurs qui ont suscité de l'intérêt. Archie Brown, par exemple. Le grand et rapide arrière gauche peut rapporter une certaine somme. "Archie a un profil très recherché", confirme Arnar Vidarsson.

"Il est apprécié sur le marché, tout comme Fernandez-Pardo. Il pourrait y avoir une offre, nous en sommes conscients. Parfois, il faut donc réagir et pour le poste d'arrière gauche, nous avons une option prête."