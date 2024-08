🎥 Un ex-Carolo à la relance en Ligue 1 présenté dans une vidéo originale

AprÚs un passage mitigé outre-Atlantique, l'international marocain va tenter de se relancer prÚs de chez nous.

Anass Zaroury portera les couleurs Sang & Or jusqu'en 2028, c'est officiel.

L'ancien joueur de Charleroi quitte donc l'Angleterre et Burnley et se rapproche de la Belgique, pour se relancer en Ligue 1 et relever un nouveau défi de sa jeune carrière.

"L’ensemble du Racing est heureux d’accueillir Anass Zaroury sous les couleurs sang et or. Anass est un offensif complet, pouvant évoluer à différents postes de l’attaque. Il est doté d’une grande qualité technique. Son profil de dynamiteur et son sens du but lui accordent la capacité d’initier et de conclure les actions. Mais au-delà de son bagage footballistique, Anass est surtout un garçon dont l’esprit est cohérent avec les valeurs lensoises. Sa fraicheur, sa maturité ou encore sa faculté à parler plusieurs langues vont lui permettre de se fondre rapidement dans notre collectif. Tout comme sa connaissance d’une partie du staff qu’il a côtoyée à Charleroi. Ce joueur a tout pour réussir à Lens", a évoqué le Directeur général du club Pierre Dréossi sur le site du club.

Le Racing a présenté son nouveau joueur de manière originale dans une vidéo style jeu vidéo.