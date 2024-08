Festival de buts pour le Cercle qui tue déjà tout suspense !

Il s'agissait de la dernière chance pour le Cercle d'accrocher l'Europe, en visite au Wisla Cracovie, monument du football polonais mais qui évolue en Division 2.

Sorti par Molde, le Cercle Bruges a encore l'occasion de jouer l'Europe cette saison, mais cela passera par un barrage à Cracovie face au Wisla, formation de Division 2 qui a remporté la coupe de Pologne la saison passée.

Dans un stade plein et acquis à la cause locale, le Cercle est pourtant parvenu à rapidement prendre le contrôle des débats et surtout à se montrer très efficace. Alan Minda (8e) donnait rapidement l'avantage aux Groen & Zwart suivi par Thibo Somers (11e) qui doublait le score. Christiaan Ravych (36e) triplait déjà le score tuant déjà quasiment tout suspense.

Efficacité clinique

Après le repos, le Kevin Denkey (47e) plantait le quatrième but belge avant le score de forfait suite au but d'Abdoul Ouattara (55e). En fin de match, Kazeem Olaigbe (82e) plantait la sixième rose belge. Ángel Rodado (84e) sauvait l'honneur des Polonais qui auront besoin d'un miracle au Stade Jan Breydel la semaine prochaine.

Les hommes de Miron Muslic se sont bien repris suite à l'élimination de Molde et ont désormais de très grandes chances de vivre une saison européenne suite à cette large victoire sur le score de 1-6. Il faudra terminer le travail dans sept jours à Bruges.